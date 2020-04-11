لليوم الرابع.. سفارة المملكة بالبحرين تسيّر رحلات عودة السعوديين العالقين بالمنامة

واصلت سفارة خادم الحرمين الشريفين في البحرين، لليوم الرابع على التوالي، تسيير رحلات عودة السعوديين العالقين، عبر جسر الملك فهد.

وعبرت الدفعة الرابعة، أمس الجمعة، بثلاث حافلات إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة الخبر؛ ليتم فحصهم من قِبل الفريق الطبي، الذي تشرف عليه وزارة الصحة.

وبدأت السفارة السعودية في البحرين، تسهيل عودة المواطنين السعوديين منذ يوم الثلاثاء الماضي، إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بتسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين في الخارج.

وبدأت السفارة؛ بالتعاون مع الجهات المعنية في البلدين، تسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية، وتم تخصيص 4 فنادق للاستقبال والتسكين والعزل، بإشراف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة.