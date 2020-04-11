واصلت سفارة خادم الحرمين الشريفين في البحرين، لليوم الرابع على التوالي، تسيير رحلات عودة السعوديين العالقين، عبر جسر الملك فهد.
وعبرت الدفعة الرابعة، أمس الجمعة، بثلاث حافلات إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة الخبر؛ ليتم فحصهم من قِبل الفريق الطبي، الذي تشرف عليه وزارة الصحة.
وبدأت السفارة السعودية في البحرين، تسهيل عودة المواطنين السعوديين منذ يوم الثلاثاء الماضي، إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بتسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين في الخارج.
وبدأت السفارة؛ بالتعاون مع الجهات المعنية في البلدين، تسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية، وتم تخصيص 4 فنادق للاستقبال والتسكين والعزل، بإشراف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الرابع.. سفارة المملكة بالبحرين تسيّر رحلات عودة السعوديين العالقين بالمنامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.