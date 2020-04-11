السعودية تخصص 25 مليون دولار لدعم اليمن ضد «كورونا»

أعلنت المملكة العربية السعودية، تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19). ويضاف هذا المبلغ إلى 500 مليون دولار، أسهمت بها المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020. وكانت وزارة الصحة اليمنية أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن بمدينة الشحر في محافظة حضرموت.

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