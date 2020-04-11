يبدأ غدًا الأحد.. «الزعاق» يوضح خصائص موسم «الأذرعة»

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، «خالد الزعاق»، أنَّ موسم «الأذرعة» سيبدأ غدًا الأحد، ومدته 26 يومًا.
وقال الزعاق، عبر حسابه بتويتر: إنَّ موسم «الأذرعة» هو آخر موسم الربيع الحار، وهو امتداد لموسم التقلبات الجوية.
وحول خصائص موسم «الأذرعة»، قال الزعاق: تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي تباعًا مع مرور الأيام.
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