السفير السعودي بالبحرين يعلن الانتهاء من إجلاء 956 مواطنًا

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، الانتهاء من مراحل إجلاء المواطنين السعوديين العالقين في المنامة، والبالغ عددهم 956 مواطنًا.

وقال السفير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنفاذًا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبمتابعة من وزير الخارجية، تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من مراحل تسيير إجلاء المواطنين السعوديين العالقين بمملكة البحرين، والبالغ عددهم (956) مواطنا».

وأضاف السفير: «كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجهات المعنية بمملكة البحرين الشقيقة، على ما قدموه من جهود في تسهيل إجراءات عملية إجلاء المواطنين السعوديين العالقين، وكل من ساهم في إنجاح عملية الإجلاء، سائلًا الله الصحة والسلامة للجميع».