عبر منصة خاصة.. البلديات تطلق مبادرة لتوفير مساكن بديلة للعمالة الوافدة للحد من فيروس كورونا

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبادرة لتسجيل أصحاب العقارات لمساكنهم بغرض توفير سكن بديل للعمالة الوافدة، لتخفيف التزاحم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة –عبر حسابها بتويتر- أنها تقود حزمة من المبادرات للحدّ من انتشار فيروس كورونا، من خلال منصة خاصة بتسجيل العقارات، لتوفير مساكن بديلة للعمالة، وتخفيف التجمعات داخل مساكنهم.

وللاطلاع على المبادرة وتسجيل أصحاب العقارات فيها، عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أكد أهمية الرقابة المجتمعية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار اتّخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

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