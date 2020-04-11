سحب رعدية ممطرة بعدة مناطق.. السبت

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت- أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة الجوية تشمل «مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية».

وأوضحت الأرصاد أن هناك نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق «مكة المكرمة والمدينة المنورة, والأجزاء الغربية من منطقة الرياض».

وحول البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أمّا الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول مساءً إلى شمالية بوجه عامّ بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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