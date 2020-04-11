السعودية اليوم / 1667 حالة إصابة و 12 حالة وفاة جديدة في روسيا



موسكو 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 12 حالة وفاة و1667 إصابة جديدة بفيروس

وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في روسيا إلى 106 وفيات، فيما بلغ عدد المصابين به إلى 13584 حالة إصابة.

// انتهى //

12:54ت م

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موسكو 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 12 حالة وفاة و1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في روسيا إلى 106 وفيات، فيما بلغ عدد المصابين به إلى 13584 حالة إصابة.// انتهى //12:54ت م0041

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