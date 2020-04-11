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السعودية اليوم / 1667 حالة إصابة و 12 حالة وفاة جديدة في روسيا

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موسكو 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واس
سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 12 حالة وفاة و1667 إصابة جديدة بفيروس المستجد ( كوفيد - 19 ) .
وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في روسيا إلى 106 وفيات، فيما بلغ عدد المصابين به إلى 13584 حالة إصابة.
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12:54ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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