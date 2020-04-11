السعودية اليوم / طوكيو تسجل ١٩٠ إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

سجلت سلطات العاصمة اليابانية ١٩٠ حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو وصل إلى ١٨٩٠ حالة حتى الآن.

وكانت طوكيو سجلت بالأمس ١٩٠ حالة إصابة بفيروس كورونا، و١٨١ حالة أمس الأول الخميس، متجاوزة بذلك عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الأربعاء التي بلغت ١٤٤ حالة.

// انتهى //

12:29ت م

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طوكيو 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسسجلت سلطات العاصمة اليابانية ١٩٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، معلنةً بذلك أعلى نسبة إصابة في اليوم الواحد لليوم الرابع على التوالي.وذكرت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو وصل إلى ١٨٩٠ حالة حتى الآن.وكانت طوكيو سجلت بالأمس ١٩٠ حالة إصابة بفيروس كورونا، و١٨١ حالة أمس الأول الخميس، متجاوزة بذلك عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الأربعاء التي بلغت ١٤٤ حالة.// انتهى //12:29ت م0036

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