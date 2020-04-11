وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان جهود مواجهة كورونا

السبت 11 أبريل 2020

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الوزير السعودي من نظيره البحريني، بحث الجانبان خلاله العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

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وأكد وزير الخارجية السعودي حرص بلاده على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين.

ومن جانبه، أعرب الوزير الزياني عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.