شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفيًا جهود مكافحة كورونا مع نظيره البحريني والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم. وقد نوه سمو وزير الخارجية بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، مجدداً تأكيد حرص المملكة على توطيد أركان التعاون الثنائي مع البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب الدكتور الزياني عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا ما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، وحرص مستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث هاتفيًا جهود مكافحة كورونا مع نظيره البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.