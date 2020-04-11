محمد بن مسعود - الدمام - حالة تشمل محافظات عدة ويصحبها تدنٍ بمدى الرؤية أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية - العلا - المهد - بدر - وادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم. الأرصاد حالة الطقس 11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 11:44 AM Advertisements حالة تشمل محافظات عدة ويصحبها تدنٍ بمدى الرؤية رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة لـ 7 مساءً رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة لـ 7 مساءً أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية - العلا - المهد - بدر - وادي الفرع)، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم. الكلمات المفتاحية ، رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة لـ 7 مساءً ،

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