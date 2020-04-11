، من الهند للأرجنتين مروراً بـ"روسيا".. آخر تطورات كورونا في 5 دول ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المصابين في سلوفينيا 1160.. وإسرائيل تقفز فوق الـ 10 آلاف

تواصل دول العالم نشر جديدها بشأن تطورات كورونا، حيث وصل عدد المصابين عالمياً، إلى 1,700,770 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 376,615 حالة، وقفز عدد الوفيات فوق الـ 100 ألف؛ مسجلاً 102,787 حالة.

وفي السطور التالية نستعرض تطورات المرض في 5 دول:

روسيا

أفاد مركز مكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية "موسكو"، اليوم السبت، بوفاة 8 مصابين بالفيروس، مشيراً إلى أن ثلاثة من المتوفين كانوا يعانون مرض السكرى، وذكر المركز - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "الثمانية ماتوا بالالتهاب الرئوي في موسكو، وكانوا جميعاً يعانون أمراضاً مزمنة وثلاثة منهم كانوا مصابين بالسكرى"، مضيفاً أن المتوفين تراوحت أعمارهم بين 39 و84 عاماً.

حتى الـ 10 من أبريل تم تأكيد 11 ألفاً و917 إصابة بفيروس كورونا في روسيا.. وتعافى نحو 795 مريضاً، ووفقاً للبيانات - حتى صباح أمس الجمعة - تُوفى 94 شخصاً.. وسجلت أغلبية الإصابات في العاصمة نحو 7822 حالة.

الهند

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1035 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و40 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيانها، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7447 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 239 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 643 حالة.

الأرجنتين

مدّدت الحكومة الأرجنتينية العمل بالقيود المفروضة على الحركة العامة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن سجلت 1975 حالة إصابة بالفيروس، و82 حالة وفاة.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فيرنانديز؛ في مؤتمر صحفي عقده، إن الإجراءات الواسعة النطاق ستستمر حتى يوم 26 أبريل الجاري.

ووفق الإجراءات المفروضة لا يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم، إلا في حالة الذهاب إلى متاجر المواد الغذائية والصيدليات، كما يتم السماح لمَن يعملون في وظائف معينة بالذهاب إلى أعمالهم.

سلوفينيا

سجّلت سلوفينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 36 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وحالتَي وفاة.

وأفاد المعهد الوطني للصحة بسلوفينيا، الليلة الماضية، إن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 1160 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 45 حالة وفاة.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، السبت، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 10505 بعد تسجيل 97 إصابة جديدة.

وللمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومي دون تسجيل أيّ وفيات بسبب كورونا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 10505 إصابات، بينها 191 في حالة حرجة و152 في حالة متوسطة، و8831 إصابتهم طفيفة.

ولفتت إلى أن 132 من المصابين يعيشون على أجهزة تنفس، مشيرة إلى شفاء 1236 من الفيروس.

وتابعت أن 739 مصاباً يتلقون العلاج في مستشفيات، في حين أن 6713 يتلقون العلاج في منازلهم، إضافة إلى 1044 يتلقون العلاج في فنادق تم تخصيصها لعلاج إصابات كورونا.

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