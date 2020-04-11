، "ترامب": لو اتبعنا النموذج السويدي لسجلنا مليونَيْ وفاة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تدابير المكافحة تحصر حصيلة الوفيات بين 55 إلى 75 ألفًا فقط

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة كانت ستسجل وفاة مليوني شخص بسبب وباء كورونا لو امتنعت عن اتخاذ تدابير قاسية بهدف حماية اقتصادها، على غرار ما فعلته السويد التي تركت الأمور تسير كما هي.

وأضاف ترامب في تصريح صحفي، أمس الجمعة: أن السويد سلكت طريقًا مختلفًا، و"يمكننا أن نسير في هذا الطريق، وكان بإمكاننا أن نسلكه، لكن لو فعلنا ذلك أعتقد أنه سيكون لدينا مليونا وفاة".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه بفضل التدابير والإجراءات التي اتخذتها بلاده لمكافحة تفشي فيروس كورونا؛ فإن حصيلة الوفيات ستتراوح بين 55 ألفًا و75 ألفًا فقط.

وأشار ترامب، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن بريطانيا حاولت في البداية أن تسلك مثل هذا المسار، لكن هذا أدّى فقط إلى تفاقم الوضع، وخسرت البلاد الكثير من الوقت.

وقد اختارت السويد الحفاظ على نمط حياة طبيعي، على عكس العديد من الدول، رغم تفشي فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد