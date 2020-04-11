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نشرت "دارة الملك عبدالعزيز"، اليوم السبت، صورة تاريخية عمرها تجاوز الـ 65 عاماً؛ لافتتاح مبنى الحجر الصحي في مدينة جدة، الذي دشّنه الملك سعود بن عبدالعزيز عام 1955.
"ويعد الحجر الصحي"، هو مكان يخصّص لعزل الأشخاص الذين يحملون عدوى مرضية خطيرة، وتتوقف مدة الحجر الصحي على الوقت الضروري لتوفير الحماية، في مواجهة خطر انتشار أمراض بعينها.
مبنى الحجر الصحي بجدة
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 11:32 AM
نشرتها دارة الملك عبدالعزيز.. دشّنه الملك سعود بن عبدالعزيز عام 1955"عمرها 65 عاماً".. صورة تاريخية لافتتاح مبنى الحجر الصحي بجدة
نشرت "دارة الملك عبدالعزيز"، اليوم السبت، صورة تاريخية عمرها تجاوز الـ 65 عاماً؛ لافتتاح مبنى الحجر الصحي في مدينة جدة، الذي دشّنه الملك سعود بن عبدالعزيز عام 1955.
"ويعد الحجر الصحي"، هو مكان يخصّص لعزل الأشخاص الذين يحملون عدوى مرضية خطيرة، وتتوقف مدة الحجر الصحي على الوقت الضروري لتوفير الحماية، في مواجهة خطر انتشار أمراض بعينها.
، "عمرها 65 عاماً".. صورة تاريخية لافتتاح مبنى الحجر الصحي بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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