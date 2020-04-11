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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إزالة تعديات على أرض بيضاء في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):تمكنت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية، اليوم السبت، من ضبط وإزالة تعدٍ على أرض بيضاء تمثل في بناء غرف من البلك وسور وأشكال مختلفة من التعدي بمساحة ٨٠٠م٢.
وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أنه تم إزالة التعديات غير النظامية التي أقامها محدث على أراضٍ حكومية بيضاء مستغلًا فترة منع التجول؛ ليقوم ببناء غرف من البلك وسور وأشكال مختلفة؛ حيث تمت الإزالة بمشاركة الجهات الأمنية.
وقالت الأمانة أن مراقبيها لاحظوا تكرار التعدي على الأراضي البيضاء من قبل بعض المحدثين واستغلال ها دون مسوغ نظامي أو وجود مستمسكات شرعية أو رخص بناء؛ مما دعا الأمانة إلى تعزيز برنامج الرقابة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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