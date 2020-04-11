شكرا لمتابعة خبر عن إمارة الحدود الشمالية تشدد على عدم الانسياق خلف الشائعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى):

شددت إمارة منطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، على نقل المعلومة وأخذها من مصدرها الرسمي فقط ولا مجال لنقل الشائعات ونشرها عبر أي منصة.

وحذرت الإمارة، على عدم الانسياق خلف الشائعات ونشر الذعر في المجتمع بخصوص فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الصحة وضعت أرقامًا للتواصل عند الاستفسار عن أي معلومة وأخذها بدقة وعدم المبالغة.

وأكدت على أهمية المهنية الإعلامية، والمصداقية في الطرح، وعدم التسرع في نشر الأخبار دون التأكد من المعلومة، والحرص على الحصول على المعلومة الدقيقة.

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