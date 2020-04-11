شكرا لمتابعة خبر عن وزراء طاقة العشرين: سنستخدم جميع أدوات السياسة للحفاظ على استقرار النفط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزراء طاقة مجموعة العشرين، بأنهم سيستخدمون جميع أدوات السياسة المتاحة للحفاظ على استقرار النفط، مؤكدين في بيانهم الختامي بمواصلة قطاع الطاقة مساهماته الكاملة للتغلب على جائحة الوباء.

وذكر بيان الوزراء بأنهم يدركون الانكماش الاقتصادي الكبير والتوقعات غير المؤكدة، في تفاقم اختلالات العرض والطلب على الطاقة وزيادة عدم استقرار سوق الطاقة، مؤكدين التزامهم باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة.

وأكدوا أنهم سيجتمعون مرة أخرى في سبتمبر المقبل، وأنهم على استعداد لعقد لقاء عاجل إذا لزم الأمر، واتفقوا على تشكيل "مجموعة مركزة قصيرة المدى" مهمتها مراقبة تدابير الاستجابة ومفتوحة لجميع الأطراف في مجموعة العشرين، على أساس طوعي، وسوف تقدم تقارير منتظمة عن تقييمها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.