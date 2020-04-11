صورة تاريخية نادرة تجمع ملوك وأمراء المملكة لأكثر من جيل عام 1972

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة نادرة لقطة تاريخية تجمع ملوك وامراء المملكة لأكثر من جيل من أسرة آل سعود في عام 1392هـ الموافق 1972 م . وثقت صورة نادرة لقطة تاريخية تجمع ملوك وامراء المملكة لأكثر من جيل من أسرة آل سعود في عام 1392هـ الموافق 1972 م . وأظهرت الصورة من اليمين الأمراء عبدالله وفهد (الملكين فيما بعد)ثم الملك خالد ثم الأمير سلمان بن محمد . كما ظهر في الخلف الأمراء سعود بن نايف(أمير الشرقية حاليا)،ثم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ( أمير نجران حاليا) و الأمير مصعب بن سعود ثم الأمير نايف بن عبدالعزيز .

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