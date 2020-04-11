شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشاعر مشعل الحارثي ينظم قصيدة وطنية مؤثرة في حرب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في قصيدة وطنية مؤثرة ، نظم الشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي أبيات شعرية حماسية تؤكد انتهاء الوضع الحالي –بإذن الله - مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية المواطنين والمقيمين في ظل التراجع المخزي لكثير من الدول المتقدمة في التعامل مع الجائحة .
ووثق مقطع فيديو القصيدة بصوت الشاعر والتي كان من أبرز أبياتها : تبي تزول الجايحة يا وطنّا ..بأمر الولي والشر مبعد ومنزاح ..حبك سكنّا لا تحسبك سكنّا ..عساك طيب يا وطنّا ومرتاح .
كما جاء فيها : أبو فهد سلمان في ليل وإصباح ..ما قول والله ما تخليت عنّا ..والله ما خليت في دارك جراح ..ولاّ العدو اللي يبي يمتحنّا ..تنوخه برجال وأموال وسلاح .
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