شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشاعر مشعل الحارثي ينظم قصيدة وطنية مؤثرة في حرب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في قصيدة وطنية مؤثرة ، نظم الشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي أبيات شعرية حماسية تؤكد انتهاء الوضع الحالي –بإذن الله - مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية المواطنين والمقيمين في ظل التراجع المخزي لكثير من الدول المتقدمة في التعامل مع الجائحة .

ووثق مقطع فيديو القصيدة بصوت الشاعر والتي كان من أبرز أبياتها : تبي تزول الجايحة يا وطنّا ..بأمر الولي والشر مبعد ومنزاح ..حبك سكنّا لا تحسبك سكنّا ..عساك طيب يا وطنّا ومرتاح .

كما جاء فيها : أبو فهد سلمان في ليل وإصباح ..ما قول والله ما تخليت عنّا ..والله ما خليت في دارك جراح ..ولاّ العدو اللي يبي يمتحنّا ..تنوخه برجال وأموال وسلاح .