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وزير التجارة يطالب بمراجعة السلوكيات في الاستهلاك

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدد وزير التجارة ماجد القصبي على المواطنين بضرورة مراجعة السلوكيات في الاستهلاك والشراء والأكل مشيرا إلى أن لدى المملكة وفرة في السلع الغذائية والإمدادات.

وتابع الوزير وعلى الرغم من الوفرة بأن هناك سلع تستورد من الخارج ولا أحد يعرف متى ستنتهي هذه الجائحة، وذلك من خلال لقاء افتراضي تفاعلي مع أمير عسير ووزير الصحة وعدد من المسؤولين.

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وتابع بأنه لوحظ في الأيام الأخيرة الشراء المتزايد والاحتياطي من قبل الناس.

وأشار ، رغم وفرة السلع ، مؤكدا بأنه يتوجب علينا جميعاً مراعاة سلوكياتنا في الشراء.

ولفت إلى أنه بتوجيه ولي العهد كان هناك خطط استباقية لضمان وفرة المخزون واستمرار الإمدادات في مختلف مناطق المملكة.

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