شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة: انتشار الفيروس سريع جدًا وتأجيل العمليات غير الطارئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الفيروس المستجد انتشاره سريع جدًا وهناك قلقًا من انتشار العدوى في المستشفيات، لافتًا إلى أن العمليات غير الطارئة في الجهات الصحية تم تأجيلها، لتجهيز أسرة؛ لأنه في حال انتشار الوباء سنكون في حاجة لتلك الأسرة.

وأوضح الدكتور توفيق الربيعة، عبر تقنية " الفيديو كونفرنس"، أنه قد تم تدريب فرق كبيرة ودُرب الزملاء على مكافحة العدوى، مؤكداً على أن هذا المرض انتشاره سريع جداً وأن هناك قلقاً من انتشار العدوى في المستشفيات.

وأشاد " الربيعة " بدور الممارسين الصحيين وأنهم يقومون بجهود جبارة ومذهلة وهم جنود وعملهم جزء من أمننا الصحي، وأنه يقدر هذه الجهود وكل ما يعملونه، ويعلم أن التحدي كبير؛ مؤكدًا أن المواطنين والمقيمين في مركب واحد فإن عملنا معاً واجتهدنا معاً ونفذنا التباعد الاجتماعي معاً سوف نصل لبر الأمان.