شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة بالمنامة: الإنتهاء من إجلاء جميع السعوديين العالقين في البحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المنامة (صدى): أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين بالبحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز اليوم السبت إجلاء جميع المواطنين السعوديين العالقين في البحرين والبالغ عددهم 956 مواطن . أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين بالبحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز اليوم السبت إجلاء جميع المواطنين السعوديين العالقين في البحرين والبالغ عددهم 956 مواطن . وقال سفير المملكة بالبحرين : إنفاذاً لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعه من سمو وزير الخارجية تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من مراحل تسيير إجلاء المواطنين السعوديين العالقين بمملكة البحرين . كما أعرب عن شكره وتقديره للجهات المعنية بمملكة البحرين الشقيقة على ما قدموه من جهود في تسهيل إجراءات عملية إجلاء المواطنين السعوديين العالقين وكل من ساهم في إنجاح عمليه الإجلاء ، سآئلاً الله الصحة والسلامة للجميع .

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