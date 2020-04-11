شكرا لمتابعة خبر عن عودة الأجواء الشتوية على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية انزياح الكتلة الحارة بدءً من اليوم السبت وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بفارق من 6 إلى 7 درجات عن الحرارة الأيام الماضية .
وقال "الحصيني " أن الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمرتفعات الغربية الجنوبية ستشهد أجواء باردة فجراً ، كما تشهد المدينة والرياض والقصيم أجواء باردة نسبياً في الفجر .
كما توقع الحصيني رياح متفاوتة السرعة مثيرة للأتربة الخفيفة وحالة جوية ممطرة بعد غد الإثنين على أجزاء من من الوسطى والجنوبية والشرقية والشمالية ودول الخليج العربي .
كانت هذه تفاصيل خبر عودة الأجواء الشتوية على بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.