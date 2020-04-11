عودة الأجواء الشتوية على بعض المناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية انزياح الكتلة الحارة بدءً من اليوم السبت وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بفارق من 6 إلى 7 درجات عن الحرارة الأيام الماضية .

وقال "الحصيني " أن الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمرتفعات الغربية الجنوبية ستشهد أجواء باردة فجراً ، كما تشهد المدينة والرياض والقصيم أجواء باردة نسبياً في الفجر .

كما توقع الحصيني رياح متفاوتة السرعة مثيرة للأتربة الخفيفة وحالة جوية ممطرة بعد غد الإثنين على أجزاء من من الوسطى والجنوبية والشرقية والشمالية ودول الخليج العربي .