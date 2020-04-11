شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية توجه بنقل عدد من عمال المجمعات الى 15 مدرسة بحاضرة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

وجهت أمانة المنطقة الشرقية مقاوليها لنقل 80% من عمالتها من المجمعات السكنية الخاصة بهم الى المدارس، سعياً منها لتطبيق أفضل الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة التعليم بالمنطقة الشرقية تم نقل نسب تصل الى 80% من العمالة من مجمعاتها السكنية الى المدراس كسكن مؤقت بهدف تقليل نسبة الازدحام والتجمعات بين العمالة داخل المجمعات تحسبا لأي إصابة قد تقع بين العمالة لا سمح الله وتفاديا لانتشار الفيروس بين أعداد كبيره منهم، ويأتي ذلك إدراكاً من الأمانة بواجباتها تجاه العاملين في مشاريع القطاع البلدي ، مبينا أنه تم استلام عدد 15 مدرسة في حاضرة الدمام .

وأضاف المهندس الجبير أنه فور استلام المدارس تم تنفيذ بوابات التعقيم والبدء بعملية تنظيف كاملة للمبنى مع العمل على تطهير وتعقيم المدرسة واستكمال تجهيزات الغرف ودورات المياه والتأكد من ايصال الإعاشة للعمالة، إضافة الى اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية العمالة من أي تلوث يؤدي الى انتشار الفيروس من خلال وضع معقمات الأيدي في مواقع مختلفة داخل المدرسة وتوزيع الكمامات والقفازات و التوعية المستمرة لهم باتباع الإجراءات السليمة أثناء تأدية مهامهم، وكذلك يتم فحص درجات الحرارة لجميع العمال أثناء الخروج والدخول بهدف عزل أي حالة يشتبه في اصابتها.

وأشار أمين المنطقة الشرقية أنه تم اختيار مواقع المدارس في حاضرة الدمام بناءً على قربها من أماكن العمل في الخبر وشرق ووسط وغرب الدمام والظهران مما يؤدي ذلك الى تقليل مسافات التنقل للعمالة داخل المدينة، وهذا بدورة يقلّل المخاطرة ويُخفّف تبعات الإشتباه، وذلك لتحوّل التجمعّات إلى وحدات أصغر مُقسّمة على 15 مدرسة.