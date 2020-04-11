مداهمة شقة مشهور أثناء تعاطيه المخدرات بصحبة فاشنيستا

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كشف الصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، اليوم السبت، تفاصيل الإطاحة بمشهور خليجي وابن خالته فاشنيستا سورية الجنسية بتهمة حيازة المخدرات.

وأوضح الحمراني، أنه تم القبض على المشهور خليجي، برفقته ابن خالته، ومشهورة سورية تدعي دائما بأنها سعودية، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة الخليجي بـ ” الداون تاون ” دبي.

وبين الحمراني، أن المشهور الخليجي لديه الملايين من المتابعين، ويعتبر مغني راب، قام بأخذ ابن خالته، ومشهورة الإنستقرام السورية، لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة.

وقال: ” تم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية، ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانوني بالإضافة إلى صديقهم وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ماعدا المشهور صاحب الشقة لايزال محتجز لدى السلطات الأمنية ” .

