“مشتاق أُسَلِّم على تراب بلدي”.. مواطن يجهش بالبكاء عقب عودته من جاكرتا (فيديو)

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أجهش مواطن بالبكاء بعد عودته أمس الجمعة من جاكرتا الإندونيسية ضمن الدفعة الأولى للعائدين وعددهم 250 مواطناً بعد صدور توجيه ملكي بإجلاء المواطنين العالقين خارج المملكة.
وقال المواطن المُسن “الحمد لله على هذا اليوم الفضيل” ثم خنقته العَبرة وبكى بشدة ثم أكمل “الحمد لله على العودة سالمين غانمين، والله يعز الحكومة برجالها وينصركم ويوفقكم ربي، مشتاق أسلم على التراب حق الوطن.. تراب بلدي، الحمد لله أني وصلت في أمان” معبراً عن اشتياقه الشديد للوطن.
يُذكر أن متحدث الهيئة العامة للطيران المدني صرح اليوم أن جدولة رحلات العائدين ستتضمن في المرحلة الأولى جاكرتا، واشنطن، كوالالمبور، موريشيوس، مسقط، لندن، مانيلا، كولمبو، المالديف، نيويورك، وسيتبعها مراحل ووجهات إضافية.
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