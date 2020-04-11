في الرياض.. شاهد الفندق الذي نُقل إليه 250 مواطناً قادمين من إندونيسيا

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استعرض تقرير تلفزيوني الفندق الذي نُقل إليه 250 مواطناً قادمين من إندونيسيا، ضمن رحلات عودة العالقين، حيث سيخضعون للعزل الصحي الاحترازي مدة 14 يوماً.

وأوضح التقرير الفندق من الخارج في العاصمة الرياض، وتواجد منسوبي وزارة الصحة والدوريات الأمنية، حيث ستجرى للقادمين عدد من الفحوصات الطبية، وبشكل يومي وسينقل إلى المستشفى من تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

يُذكر أن وزارة السياحة جهزت 11 ألف غرفة لاستقبال المواطنين العائدين، كما استعدت الهيئة العامة للطيران المدني لوصولهم لمطارات المملكة المخصصة، وهي مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الملك فهد بالدمام.