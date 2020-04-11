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روى محمد بن محسن الوادعي أحد رجال القوات المسلحة السعودية كيف ساعدته امرأة في تلقيم المدفعية بالقذائف حتى تمكن من التصويب على طائرة روسية “إليوشن” وأسقطها، وذلك قبل 57 عاماً.
وأوضح الوادعي في مقابلة أجريت معه سابقا أن المرأة جاءت إليه في موقعه راكضة لمساعدته، فطلب منها فتح صناديق القذائف وقال لها إن العسكري -والذي كان مرافقا له يعاني من مرض ويتحامل على نفسه- سوف يتعامل مع القذائف، وعقب ذلك تمكن الوادعي من إطلاق القذائف على الطائرة فأصابها وسقطت فوق جبل أبو همدان.
وتعود خلفية الأحداث إلى عام 1963م، وقت حكم الملك سعود، عندما اندلعت الحرب الأهلية اليمنية وانتشرت الفوضى في اليمن، وتم الاستعانة بالحكومة السعودية وجُهزت الحدود بقدرات عسكرية لمنع أي محاولة اعتداء.
وحدث أن اخترقت الأجواءَ السعودية في منطقة نجران طائرةٌ حربية روسية الصنع مطلقة قذائفها على الأراضي السعودية، وكانت هناك مدفعية مضادة للطيران وكان الوادعي ضمن رجال القوات المسلحة على المدفع، حيث تمكن من إسقاطها.
كانت هذه تفاصيل خبر ما قصة الجندي السعودي الذي أسقط مقاتلة روسية اخترقت الأجواء السعودية والمرأة التي ساعدته قبل 57 عاماً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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