فيديو.. بكاء خطيب المسجد الحرام أثناء الدعاء في خطبة الجمعة

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بكى خطيب المسجد الحرام الدكتور فيصل غزاوي، أثناء الدعاء اليوم في ختام خطبة الجمعة، وسط حضور عدد محدود من المصلين.
ودعا غزاوي الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء ويقينا شر الداء، وينجينا من البلاء بلطفه وقدرته، كما دعا الله أن يكشف الغمة عن الأمة وأن ينزل رحمته على العباد وأن يلطف بهم ويفرج كرباتهم وألا يهلكنا بذنوبنا وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
يُذكر أن خطبتي الجمعة اليوم في المسجد الحرام والمسجد النبوي ركزت على البلاء الذي ينزل على الناس بفيروس “كورونا” الذي تفشى في العالم، والتذكير بالرجوع إلى الله والتضرع بالدعاء له ليرفعه عن العباد.
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