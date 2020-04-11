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كشف مراسل قناة “الإخبارية”، عن انطلاق أول رحلة للمواطنين الراغبين في العودة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة فجر اليوم (السبت).
وأوضح مراسل الإخبارية، أن الرحلة ستنطلق من مطار واشنطن الدولي وتحمل على متنها نحو 200 مواطن ومواطنة.
ونوه إلى أن سفارة المملكة استقبلت قرابة ألف مواطن ومواطنة ممن تقدموا بطلبات استضافة، مشيراً إلى أنها نقلت إقامتهم منذ نحو 25 يوماً إلى عدة فنادق بواشنطن وقدمت لهم كامل الخدمات وسط إجراءات صحية احترازية.
بدوره عبّر أحد العائدين في الرحلة الأولى إلى المملكة أحمد العمار، عن سعادته بالعودة إلى الوطن، مبيناً أنه جرى استضافته خلال الفترة الأخيرة في فندق خمس نجوم، لكن الشوق للوطن دفعه لطلب العودة، مشيداً بما تقدمه المملكة لمواطنيها وعدم تخليها عنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة أول دفعة من المواطنين المتواجدين في أمريكا إلى المملكة.. وأحد العائدين يصف مشاعره (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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