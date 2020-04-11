السعودية اليوم / سلوفينيا تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ليوبليانا 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

سجلت سلوفينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 36 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المعهد الوطني للصحة بسلوفينيا الليلةالماضية، إن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 1160 إصابةً ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 45 حالة وفاة .

// انتهى //

10:44ت م

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ليوبليانا 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسسجلت سلوفينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 36 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، وحالتي وفاة .وأفاد المعهد الوطني للصحة بسلوفينيا الليلةالماضية، إن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 1160 إصابةً ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 45 حالة وفاة .// انتهى //10:44ت م0028

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