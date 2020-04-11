السعودية اليوم / وزارة الصحة العمانية تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة العمانية 62 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٥٤٦ حالةً وعدد الوفيات ثلاثة أشخاص، فيما تماثلت 109 حالات للشفاء .

// انتهى //

10:34ت م

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مسقط 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة العمانية 62 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩ ) .وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٥٤٦ حالةً وعدد الوفيات ثلاثة أشخاص، فيما تماثلت 109 حالات للشفاء .// انتهى //10:34ت م0027

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