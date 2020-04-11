

نيودلهي 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 1035 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيانها اليوم ، إن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7447 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 239 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 643 حالة .

// انتهى //

09:43ت م

0023



نيودلهي 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 1035 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ، و 40 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيانها اليوم ، إن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7447 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 239 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 643 حالة .// انتهى //09:43ت م0023

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 1035 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.