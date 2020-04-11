السعودية اليوم / الأرجنتين تمدد قيود الحركة المفروضة لمواجهة انتشار كورونا



مكسيكو سيتى 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

مددت الحكومة الأرجنتية العمل بالقيود المفروضة على الحركة العامة لوقف انتشار فيروس

وقال الرئيس الأرجنتيني البيرتو فيرنانديز في مؤتمر صحفي عقده إن الإجراءات الواسعة النطاق ستستمر حتى يوم 26 إبريل الجاري .

ووفق الإجراءات المفروضة لا يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم، إلا في حالة الذهاب إلى متاجر المواد الغذائية والصيدليات، كما يتم السماح لمن يعملون في وظائف معينة بالذهاب إلى أعمالهم.

// انتهى //

09:16ت م

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مكسيكو سيتى 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسمددت الحكومة الأرجنتية العمل بالقيود المفروضة على الحركة العامة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن سجلت 1975 حالة إصابة بالفيروس ، و 82 حالة وفاة .وقال الرئيس الأرجنتيني البيرتو فيرنانديز في مؤتمر صحفي عقده إن الإجراءات الواسعة النطاق ستستمر حتى يوم 26 إبريل الجاري .ووفق الإجراءات المفروضة لا يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم، إلا في حالة الذهاب إلى متاجر المواد الغذائية والصيدليات، كما يتم السماح لمن يعملون في وظائف معينة بالذهاب إلى أعمالهم.// انتهى //09:16ت م0020

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