السعودية اليوم / الأرصاد : أتربة مثارة و أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة الشرقية



الطائف 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً بموجة من الأتربة المثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة تشمل: الخرمة، المويه، تربة، رنية، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة

11 مساءً.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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09:07ت م

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