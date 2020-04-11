السعودية اليوم / شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا في الكويت



الكويت 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 133 حالةً .

// انتهى //

08:42ت م

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الكويت 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 133 حالةً .// انتهى //08:42ت م0017

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