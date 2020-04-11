سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم عزم الحكومة على إعادة تشغيل بعض المصانع التي تم إغلاقها بسبب فيروس

وسلطت الضوء على تدخل المحكمة الدستورية العليا في باكستان لتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يتم تقديمها في المستشفيات الحكومية للمصابين بكورونا.

واهتمت بفرض الحكومة الباكستانية، وللمرة الثانية خلال أسبوع، الحظر على تصدير أدوية الملاريا والتي ازداد الطلب عليها عالمياً نظراً لنجاحها في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة في مختلف أنحاء باكستان بفيروس كورونا إلى 4781 حالة، بعد تسجيل ارتفاع سريع خلال الأيام الأخيرة.

وأخبرت عن وصول شحنة جديدة من المعدات الإغاثة الطبية، التي حصلت عليها باكستان بمساعدة مالية من الصندوق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث وسط تفشي الوباء في البلاد.

وعرجت إلى التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا التي هزت معظم دول العالم لاسيما الدول الاقتصادية الكبرى.

و تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ثمانية مدنيين بعد اختطافهم على يد حركة طالبان بإقليم بلخ شمال أفغانستان.

// انتهى //

07:21ت م

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إسلام آباد 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم عزم الحكومة على إعادة تشغيل بعض المصانع التي تم إغلاقها بسبب فيروس كورونا في باكستان لدعم صادرات البلاد التي بدأت تتراجع.وسلطت الضوء على تدخل المحكمة الدستورية العليا في باكستان لتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يتم تقديمها في المستشفيات الحكومية للمصابين بكورونا.واهتمت بفرض الحكومة الباكستانية، وللمرة الثانية خلال أسبوع، الحظر على تصدير أدوية الملاريا والتي ازداد الطلب عليها عالمياً نظراً لنجاحها في علاج المصابين بفيروس كورونا.وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة في مختلف أنحاء باكستان بفيروس كورونا إلى 4781 حالة، بعد تسجيل ارتفاع سريع خلال الأيام الأخيرة.وأخبرت عن وصول شحنة جديدة من المعدات الإغاثة الطبية، التي حصلت عليها باكستان بمساعدة مالية من الصندوق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث وسط تفشي الوباء في البلاد.وعرجت إلى التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا التي هزت معظم دول العالم لاسيما الدول الاقتصادية الكبرى.و تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ثمانية مدنيين بعد اختطافهم على يد حركة طالبان بإقليم بلخ شمال أفغانستان.// انتهى //07:21ت م0013

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