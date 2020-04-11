السعودية | سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة البحرين

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم.

وقد نوه سمو وزير الخارجية بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين، مجدداً تأكيد حرص المملكة العربية السعودية على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب الدكتور الزياني عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا ما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، وحرص مستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.