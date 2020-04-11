السعودية | شاهد من المدينة المنورة: لكي تُفتح الأبواب.. أغلق بابك

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أطلقت إمارة منطقة المدينة المنورة فيديو توعوياً يدعو الناس للبقاء في المنزل تحت عنوان "لكي تُفتح الأبواب.. أغلق بابك".
وفي إطار مواصلة الإجراءات الاحترازية بالمملكة، أعلن مسؤول بوزارة الداخلية السعودية عن تدابير جديدة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.
القرار تضمن منع التجول والتنقلِ الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء الشْريبات، بني ظَفَر، قُربان، الجُمعة، جزءٌ من الإسكان، بني خَدْرة بالمدينة المنورة، ابتداءً من أمس الخميس وحتى إشعار آخر.
كما ستتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "إمداد المحتاجين بسلال غذائية ومواد تموينية ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري".
من جهتها، تتولى وزارة الصحة توفير الأدوية والخدمات الطبية اللازمة لهم.
كما سيتم السماح لخدمات التوصيل المنزلي بالعمل خلال فترة منع التجول الكلي مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة بإشراف إمارة المنطقة.
وأكدت وزارة الداخلية لجميع سكان الأحياء المشار إليها، أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.
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