25 مليون دولار من السعودية لدعم اليمن في مواجهة كورونا

السبت 11 أبريل 2020

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة، تخصيص 25 مليون دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن هذا المبلغ يضاف إلى 500 مليون دولار أسهمت بها المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قررت وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لمنع انتشار كورونا.

وأضاف المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن القرار جاء "بعد دعوة مارتن جريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن السعودية تصدرت الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2019 والمقدرة بـ4.19 مليار دولار أمريكي.

ووفقا لتقرير المكتب، فإن المملكة قدمت مبلغ 968.4 مليون دولار أمريكي بنسبة 28%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 907.6 مليون دولار بنسبة 26% من إجمالي 3.48 مليار دولار.