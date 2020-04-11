، فيديو مرعب.. أم تواجه ثعباناً ساماً هاجم طفلتيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت الطفلة تخطو فوقه وهو يتلوى محاولاً لدغها

كانت طفلتان أستراليتان تلعبان أمام باب منزلهما حين هاجمهما ثعبان سام محاولاً لدغهما، وهنا تدخلت الأم بشجاعة لتتصدى له، وتسحب طفلتيها بعيداً عن طريقه.

وحسب صحيفة " الديلي ميل " البريطانية، وقع الحادث في الشرفة الأمامية لمنزل الأسرة في جزيرة بوين آيلاند بولاية كوينزلاند في الأسترالية.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة الطفلتين وهما تجريان نحو الجدار للاحتماء من حية بنية سامة، وتصرخان.

وهنا تندفع الأم خارجة من المنزل، لتفاجأ بالثعبان يجري نحو إحدى الطفلتين، فتحاول الأم سحبها بعيداً، لكن الطفلة المرعوبة تجري نحو الثعبان وتخطو فوقه وهو يتلوى محاولاً لدغها، وهنا تتمكن الأم من سحبها من حقيبة الظهر وتبعدها عن الخطر الزاحف.

وبعدها يتوجه الثعبان نحو الطفلة الأخرى التي تحتمي بالجدار، وترفع قدميها عن الأرض، لكن الأم تسارع إلى إنقاذها أيضاً.

وفي النهاية تمكنت الأم من إنقاذ طفلتيها، وخرج الأب للمساعدة في مطاردة الثعبان.

وتقول الصحيفة، إن الثعبان البني الشرقي أحد أخطر الثعابين السامة في أستراليا، ويعتبر من الحيات شديدة العدوانية، ومسؤول عن كثير من الوفيات بسبب لدغات الثعابين.