شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ابن مساعد يكشف سبب عدم لعبه كرة القدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بطريقة كوميدية، أجاب الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على سؤاله حول سبب حبه لنادي الهلال، ومجموعة من الأسئلة الأخرى.

وقال ابن مساعد، إن سبب حبه لنادي الهلال هو أنهم " يستاهلوا " ،وعن سبب عدم لعبة لكرة القدم، أشار إلى وزنه، وأنه لا يملك الموهبة واللعب بشكل جيد، قائلا: " ما كنت لاعب كويس وأنا صغير " .

وأوضح الأمير أنه زاد حوالي 20 كيلو جراما، حينما كان رئيسا للنادي.