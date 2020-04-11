شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ابن مساعد يكشف سبب عدم لعبه كرة القدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بطريقة كوميدية، أجاب الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على سؤاله حول سبب حبه لنادي الهلال، ومجموعة من الأسئلة الأخرى.
وقال ابن مساعد، إن سبب حبه لنادي الهلال هو أنهم " يستاهلوا " ،وعن سبب عدم لعبة لكرة القدم، أشار إلى وزنه، وأنه لا يملك الموهبة واللعب بشكل جيد، قائلا: " ما كنت لاعب كويس وأنا صغير " .
وأوضح الأمير أنه زاد حوالي 20 كيلو جراما، حينما كان رئيسا للنادي.
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