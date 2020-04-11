شكرا لمتابعة خبر عن توجيه بنقل " عمالة المقاولين " للسكن في مبانٍ مدرسية بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

استكمالا للإجراءات الاحترازية، وجهت أمانة المنطقة الشرقية جميع المقاولين بنقل 80% من عمالتهم الموجودين في المجمعات السكنية الخاصة بها، إلى 15 مدرسة بالدمام كسكن مؤقت.

وأوضحت الأمانة، أنه تم تعقيم وتطهير المباني فور استلامها، وتجهيز الغرف والتأكد من إيصال الإعاشة للعمال، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لحمايتهم من أي تلوث.

وتهدف عملية نقل العمالة للتقليل من نسبة الازدحام داخل المجمعات السكنية.