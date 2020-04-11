شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي " قصيدة جديدة للأمير الفيصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كتب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان " خلهم يسمعوني " . كتب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان " خلهم يسمعوني " . وفيما يلي كلمات ‏أبيات القصيدة، التي قام بغناءها المنشد فهد مطر: ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني وارفع الصوت واصدح لو يموت الحسودي ليتهم يسمعوني كم عدوٍ ذبحته وكم رفيق نصرته خلهم يسمعوني بالفعل والشجاعة وبالمراجل سبقته ليتهم يسمعوني Advertisements شوق عيني أشوفك وأنت تلعب بسيفك خلهم يسمعوني يوم عرضة وطننا وإنت قايد صفوفك ليتهم يسمعوني كم غريم تمنى مثل ما فيه حنا خلهم يسمعوني لكن الفخر للي فاز بالعز منا ليتهم يسمعوني فرد وشعب وقايد والمواقف عوايد خلهم يسمعوني كل ما اشتد موقف سخروا كل كايد ليتهم يسمعوني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. " ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي " قصيدة جديدة للأمير الفيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.