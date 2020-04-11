رسميًا لعبة Sky: Children of the Light متاحة الآن على أندرويد

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في مارس الماضي، أعلن استوديو Thatgamecompany عن أن لعبة Sky: Children of the Light ستكون حاضرة ورسميًا على أندرويد في شهر أبريل، في ذلك الوقت لم نكن نعرف بالضبط اليوم المحدد الذي ستصل فيه اللعبة، ولكن يبدو أن الأمور قد حُسمت، حيث أصبحت لعبة Sky: Children of the Light متوفّرة وبشكل رسمي على متجر جوجل بلاي.
هذا الإعلان جاء بعد أن تم إطلاق اللعبة مسبقًا على iOS، من ناحيته، تأتي اللعبة بأداء سلس للغاية، ومع ذلك عليك معرفة بأن هذه اللعبة متطلبة لموارد جهازك، لذلك، كلما كان جهازك أفضل، كلما كانت تجربتك أفضل.
بالنسبة لوصف اللعبة، فهي قادمة بطريقة لعب مشابهة لبقية العناوين من Thatgamecompany، على أن يكون الاستكتشاف هو مفتاح التقدّم، ومع ذلك توجد هناك أيضًا أهداف لإكمالها ومن أجل فتح المستويات القادمة.
ومن الجدير ذكره، أن Sky: Children of the Light هي لعبة على الإنترنت حيث يمكنك التعاون مع الأصدقاء واللاعبين العشوائيين على حد سواء، وبما أن اللعبة مجانية، يمكن لأي شخص التحقق منها، على الرغم من وجود مشتريات داخلية نجدها غير ضرورية تمامًا، إلّا إذا كنت ترغب في محتوى اللعبة بوتيرة أسرع.
تحميل لعبة Sky: Children of the Light على أندرويد.
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