حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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ما زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض و الشرقية . في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق مكة المكرمة , المدينة المنورة , والأجزاء الغربية من منطقة الرياض .





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