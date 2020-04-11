إمارة الحدود الشمالية تطالب الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات

شدَّدت إمارة منطقة الحدود الشمالية، على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، سواء من وزارة الصحة، أو وكالة الأنباء السعودية (واس)، وعدم الانسياق وراء الشائعات، ونشر الذعر في المجتمع، والتواصل مع مرکز الصحة 937 المخصص لتلقي استفسارات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة، في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص فيروس كورونا (کوفید-19).

وأكَّدت الإمارة، أهمية المهنية الإعلامية والمصداقية في الطرح، وعدم التسرع في نشر الأخبار؛ دون التأكد من المعلومة، والحرص على الحصول على المعلومة الدقيقة.