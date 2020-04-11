أمير جازان يتابع عن بُعد حملة الدفاع المدني «سلامتك بمنزلك غايتنا»

اطلع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عن بُعد، أمس الجمعة، على حملة الدفاع المدني «سلامتك بمنزلك غايتنا»، تزامنًا مع ما يعيشه العالم في الفترة الحالية من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تفعيل الحملة التي دشنها مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

واستمع أمير جازان إلى شرح من مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري، عن أهداف الحملة التي تستهدف توعية المواطنين والمقيمين بالأخطار المحيطة داخل المنازل؛ نظرًا لتواجد جميع أفراد الأسرة في المنزل لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن الحملة تتضمن التأكيد على أهمية توفير وسائل السلامة عبر أجهزة كاشف الدخان، وطفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والاهتمام بوضع خطة لإخلاء المنزل عند استشعار الخطر، وتحذر من مخاطر الكهرباء وشواحن الجوال، ومخاطر الغاز وأهمية إغلاق مصدره فور الانتهاء من عملية الطهي، وإبعاد الأدوات الحادة والمواد الكيميائية عن متناول أيدي الأطفال، ومخاطر المسابح ومعرفة أي مخاطر أخرى داخل المنزل، مع أهمية مراقبة سلوك الأطفال خلال هذه الفترة، وتشتمل الحملة على عددٍ من المسابقات المتنوعة على حساب المديرية العامة للدفاع المدني بتويتر، وتقدم عددًا من الجوائز للمشاركين فيها.

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وأشاد أمير جازان بانطلاق هذه الحملة التوعوية، التي تستهدف توعية وتنبيه المواطنين والمقيمين بالأخطار المنزلية، وذلك من خلال تطبيق التعليمات والتوجيهات الكريمة بمنع التجول والمكوث بالمنازل، خلال فترة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والأخذ بإجراءات السلامة الوقائية.

وأكَّد الأمير محمد بن ناصر، أهمية استفادة أبناء وأهالي المنطقة من تطبيق الحملة، وذلك من خلال الحرص على سلامتهم، خلال مكوثهم بالمنازل وسلامة أسرتهم، سائلًا الله عز وجل للجميع السلامة من كل سوء، متمنيًا للقائمين على الحملة التوفيق والسداد في تحقيق أهدافها المرجوة، من خلال تطبيقها على جميع أفراد المجتمع.

من جانبه، عبَّر مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري، عن خالص شكره وتقدير لمتابعة وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، ودعمهما لإنجاح أهداف الحملة التوعوية بالمنازل؛ داعيًا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة داخل المنزل، والبقاء في المنازل من أجل سلامتهم وسلامة أفراد الأسرة، متمنيًا السلامة للجميع.