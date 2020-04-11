

سيئول 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الثلاثين حالة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 12 حالة، وجاءت 18 حالة من انتقال العدوى داخليا.

وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 211 حالة وفاة بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.

// انتهى //

07:31ت م

0016



سيئول 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10480 حالة.وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الثلاثين حالة الجديدة بلغ عدد الحالات القادمة من الخارج 12 حالة، وجاءت 18 حالة من انتقال العدوى داخليا.وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 211 حالة وفاة بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.// انتهى //07:31ت م0016

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.