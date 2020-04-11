السعودية اليوم / ليبيا تعلن عدم تسجيل حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم تسجيل ليبيا حالات جديدة للإصابة بفيروس

وقال المركز في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 15 عينة للكشف عن فيروس كورونا ليوم الجمعة.

وأوضح أن نتائج العينات جميعها ظهرت سلبية، مما يعني أن المركز لم يسجل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وارتفع يوم الخميس عدد الحالات المسجلة في ليبيا إلى 24 إصابة، بعد اكتشاف ثلاث حالات في بنغازي، كانت مخالطة لأول حالة اكتشفت في المدينة.

// انتهى //

07:24ت م

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طرابلس 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم تسجيل ليبيا حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).وقال المركز في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 15 عينة للكشف عن فيروس كورونا ليوم الجمعة.وأوضح أن نتائج العينات جميعها ظهرت سلبية، مما يعني أن المركز لم يسجل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية.وارتفع يوم الخميس عدد الحالات المسجلة في ليبيا إلى 24 إصابة، بعد اكتشاف ثلاث حالات في بنغازي، كانت مخالطة لأول حالة اكتشفت في المدينة.// انتهى //07:24ت م0015

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